В Челябинске проложат 35 км новых водоводов и канализации

В городе стартовал сезон капитальных ремонтов сетей

В Челябинске за весенне-летний период планируется проложить более 25 км новых водоводов и 10 км сетей канализации, сообщило сегодня, 18 мая, МУП «ПОВВ».

Также на городских сетях будут проводиться капитальные работы на насосных станциях водоснабжения и водоотведения.

В МУП «ПОВВ» уточнили, что большую часть работ по ремонту сетей планируется выполнить бестраншейным методом. Эта технология позволяет обойтись без производства земляных работ.

Тем не менее жителей города попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам.