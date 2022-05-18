В Челябинске за весенне-летний период планируется проложить более 25 км новых водоводов и 10 км сетей канализации, сообщило сегодня, 18 мая, МУП «ПОВВ».
Также на городских сетях будут проводиться капитальные работы на насосных станциях водоснабжения и водоотведения.
В МУП «ПОВВ» уточнили, что большую часть работ по ремонту сетей планируется выполнить бестраншейным методом. Эта технология позволяет обойтись без производства земляных работ.
Тем не менее жителей города попросили отнестись с пониманием к возможным неудобствам.