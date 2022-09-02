В Челябинске прокуратура требует признать аварийным 90‑летний дом на улице Савина

Ранее жильцы просили снести четырехэтажку и расселить их

В Челябинске прокуратура Тракторозаводского района по просьбам жителей проверила дом № 10 на улице Савина. Вместе со специалистами Госжилинспекции сотрудники ведомства установили ухудшение состояния здания и потребовали признать его аварийным. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В ходе проверки установлено, что состояние дома ухудшается из-за его физического износа. Жилище назвали ненадежным из-за поврежденных перекрытий первого этажа. Однако техническое состояние дома можно определить только после того, как специализированная организация обследует элементы ограждающих и несущих конструкций помещений.

«Администрацией города Челябинска в пределах своих полномочий не обеспечена подготовка документов для решения вопроса о признании дома аварийным и подлежащим сносу», — прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

От мэрии потребовали организовать техническое обследование дома для решения вопроса о признании его аварийным и подлежащим сносу.

Напомним, в марте 2022 года некоторые жильцы дома № 10 на улице Савина обеспокоились ближайшим ремонтом кровли. Горожане выразили опасения, что четырехэтажка может не выдержать нагрузки капремонта.

Челябинцы учли опыт соседнего дома № 8, где после замены кровли дом признали подлежащим сносу. Мать-одиночка Марина Томилова рассказала ИА «Первое областное», что признание дома аварийным для нее — единственная возможность «выбраться из этих катакомб».