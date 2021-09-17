В Челябинске прокуратура проверила аварийный дом с трещиной в Ленинском районе

Состояние дома проверит государственная жилищная инспекция области

В начале сентября ИА «Первое областное» осветило ситуацию с аварийным домом на улицы Лизы Чайкиной, 3а, жителей которого должны переселить в новостройку лишь через 10 лет. Сегодня, 17 сентября, стало известно, что дело по расселению сдвинулось с мертвой точки: к решению вопроса подключились надзорные органы.

Одна из жительниц дома поделилась, что в последнее время боится заходить внутрь: полагает, что из-за постоянно образующихся новых трещин, здание может в любой момент рухнуть.

«Вот на стене недавно буквально новая трещина появилась, до этого не было. Вот около окна, и вверх дальше идет. Рука спокойно проходит. Сейчас еще дожди и снег пойдут, и по весне все обвалится. Была в стене в квартире огромная трещина, своими силами ее замазали, она идет как по потолку, так и по стене. Топит постоянно. Стена «уехала» уже сантиметров на семь на улицу. В ванной потолок падает, у сына в комнате трещина на улицу»,— рассказала обеспокоенная жительница дома.

К разговору подключилась соседка Тамара Маслова.

«С горячей водой проблемы у нас. Нужно ждать полчаса, чтобы пробежала. Управляющей компании вообще нет. Точнее нам назначили ее, но она работает только по аварийным ситуациям, приезжают, исправляют. Остальное сами», — поделилась женщина.

На многочисленные обращения ответил заместитель прокурора Ленинского района Антон Краснопеев. Он отметил, что сотрудники провели проверку и привлекли специалистов контрольных органов.

«По результатам проверки будут сделаны выводы о нарушениях со стороны ответственных лиц и будут приняты меры. Мы привлекли специалистов государственной жилищной инспекции. Как только получим заключение, скорее всего на следующей неделе, мы оценим материалы и отреагируем»,— заявил Антон Краснопеев.

Зампрокурора Ленинского района подчеркнул, что сейчас нельзя точно сказать, какие меру будут приняты: это станет понятно только после получения результатов проверки здания.