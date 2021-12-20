В Челябинске прокуратура потребовала ограничить доступ к заброшенному недострою

Бесхозное здание в Металлургическом районе представляет угрозу для горожан

В Металлургическом районе Челябинска прокуратурой была проведена проверка эксплуатации недостроенного здания по улице Аральская, 216, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.



По данным надзорного органа, объект незавершенного строительства — двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом — находится в заброшенном состоянии. На прилегающей к зданию территории отсутствует ограждение, что создает угрозу жизни окружающих, в том числе детей и подростков.



Прокурор Металлургического района направил исковое заявление в Советский районный суд Челябинска с требованием обязать собственников недостроенного здания установить ограждение.

