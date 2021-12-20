В Металлургическом районе Челябинска прокуратурой была проведена проверка эксплуатации недостроенного здания по улице Аральская, 216, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным надзорного органа, объект незавершенного строительства — двухэтажное кирпичное здание с цокольным этажом — находится в заброшенном состоянии. На прилегающей к зданию территории отсутствует ограждение, что создает угрозу жизни окружающих, в том числе детей и подростков.
Прокурор Металлургического района направил исковое заявление в Советский районный суд Челябинска с требованием обязать собственников недостроенного здания установить ограждение.
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