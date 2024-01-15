Челябинская прокуратура сделала горячую линию, в которую можно обратиться по вопросам вывоза и уборки мусора. Она будет работать по будням с 09-00 до 18-00 по телефону 89925258245, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.
«Прокуроры районов внесли представления руководителям более 20 управляющих, по их результатам незамедлительно приняты меры к расчистке площадок от снега и скопившегося мусора. Ситуация остается на личном контроле прокурора Челябинской области», — отметили в ведомстве.
Напомним, что в Челябинской области стабилизируется ситуация с вывозом мусора и уборкой снега. Приведены в порядок контейнерные площадки в Чебаркульском районе.
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