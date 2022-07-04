В Челябинске прокуратура через суд обязала собственников огородить заброшенный недострой

Бесхозное здание в Металлургическом районе представляет опасность для горожан

В Челябинске прокуратура через суд добилась, чтобы владелец недостроя по улице Аральской закрыл к нему доступ. Двухэтажное заброшенное здание без окон и дверей частично разрушено, при этом доступно для входа. Теперь вокруг объекта должно появиться временное ограждение, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Ранее прокуратура уже вносила представление об устранении выявленных нарушений в адрес главы Челябинска. Однако ограждение установлено не было.

Прокурор обратился в суд с требованием обязать администрацию Челябинска, МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях, ООО «Гефест» ограничить доступ в заброшенное здание для людей.

«В ходе рассмотрения гражданского дела исковые требования прокурора района удовлетворены в полном объеме», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В Челябинской области детей и подростков часто можно увидеть на площадках недостроенных домов и уже аварийных строений. Проходы к таким местам, как правило, оказываются открытыми. Губернатор Алексей Текслер потребовал обеспечить безопасность бесхозных построек. Обзор заброшек и комментарии по ним от местных администраций — в материале ИА «Первое областное».