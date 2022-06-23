В Челябинске прокомментировали появление «покрашенной травы» во дворе дома

Горожан удивила необычная ярко-зеленая лужайка

В Челябинске жители Курчатовского района обсуждают озеленение внутридомовых территорий. Горожане в соцсетях удивляются площадке под газон, которую окрасили в ярко-зеленый цвет. Центр управления регионом выяснил, в чем дело. Оказывается, в городе применили технологию посева газона с пищевым красителем.

«На улице Цинковой во дворах землю в зеленый цвет красят. Это тоже считается озеленением? Недавно там мимо проходила — в шоке была»,— написала пользователь Лариса Бурматова комментарий под постом об озеленении Курчатовского района.

Комментарий был опубликован в сообществе «ВКонтакте» «Курчатовский район города Челябинска». Представители районной администрации рассказывали, что высадили 22 клумбы и цветника, разбили 72 газона и установили 3 конструкции вертикального озеленения с 69 чашами.

Одна из газонных площадок оказалась окрашенной в ярко-зеленый цвет.

«Покрашенная лужайка возле дома по улице Цинковой позабавила горожан. Газон залили ярко-зеленой смесью. Одни посчитали, что это новый подход к благоустройству, другие ничего удивительного не увидели. ЦУР зафиксировал несколько сообщений в соцсетях», — рассказали в центре управления регионом.

Центру пояснили, что это уже давно использующаяся технология гидропосева. Считается, что она дает более эффективное озеленение. К смеси добавляют краситель. Он помогает визуально контролировать качество работы.

Гидропосев — это распыление семян травы по поверхности почвы. В водном растворе смешивают семена, компоненты удобрений, окрашенный мульчирующий материал и некоторые другие компоненты. Чаще всего метод применяют на неровных, труднодоступных площадях, уклонах. Считается, что этот способ равномерно распределяет семена на отведенной для газона поверхности.



«Может быть, если бы это делали аккуратно, на ровную подготовленную землю и не заливали бордюры и все вокруг, у людей бы и вопросов не возникло», — предположил один из пользователей Сети.

Напомним, в Челябинске продолжается покос травы и работа над озеленением.