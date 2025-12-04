В Челябинске проходят открытые уроки английского для детей бойцов СВО

Их проводит ветеран СВО Александр Заозеров

В Челябинске для детей бойцов специальной военной операции проводят открытые уроки английского языка. Преподаватель — ветеран СВО, участник программы «Герои Южного Урала» Александр Заозеров. Урок прошел в игровой форме, это позволило не только увлечь ребят занятием, но и узнать их поближе.

«Мы здесь не только занимаемся английским языком, но и просто общаемся. Затрагиваем самые различные темы: как дети себя чувствуют, какое у них настроение, может, что-то беспокоит. Дети все-таки маленькие, даже взрослым не до конца ясны происходящие события, а ребенок зачастую напрямую не задаст вопрос о том, что происходит. На них же все это отражается, поэтому им хочется высказаться, поговорить», — подчеркнул Александр Заозеров.

Мероприятие проходило на базе благотворительного фонда «Объединение ветеранов специальной военной и контртеррористических операций» в рамках программы поддержки семей военнослужащих. Такие занятия будут проходить раз в неделю еще полгода.