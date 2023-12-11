В Челябинске проходят «Необыкновенные елки» для детей с ОВЗ

На праздник приглашены шесть тысяч детей и молодых людей с инвалидностью

В Челябинске в эти дни проходят «Необыкновенные елки» для детей и молодежи, имеющих инвалидность. Челябинская общественная организация «Наше место» проводит их уже 11-й год подряд. О необычном празднике сообщает общественный деятель, учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.

«В этом году за три дня на арене „Трактор“ побывают шесть тысяч человек — именно столько пригласительных раздали семьям, в которых есть дети с инвалидностью», — отмечает Ирина Текслер.

Для гостей приготовили сказочное театрализованное представление, а также мастер-классы, активности и сладкие подарки.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Челябинской области. Сладкие подарки дарит Минсоц региона.

Между тем по поручению губернатора новогодние подарки вручат всем детям Челябинской области, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

