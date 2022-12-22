В Челябинске проходят бесплатные семинары для родителей детей с аутизмом

Занятия проводит общественная организация «Звездный дождь»

Общественная организация «Звездный дождь» проводит в Челябинске серию семинаров для семей, где растут дети с аутизмом. Родителей учат приемам и играм, которые помогают ребятам заговорить.

«Для ребенка с аутизмом очень важно теплое, активное и правильно построенное общение в семье. Ведь когда аутизм начинает набирать силу, в первую очередь затрудняется коммуникация. На семинаре мы разбираем конкретные кейсы: учимся обсуждать мультики, петь караоке, делаем книги воспоминаний, учим, как составлять рассказ по картине»,

— рассказывает директор АНО «Звездный дождь» Елена Жернова.

Челябинка Ольга Карнаухова уже прошла цикл занятий «Начинаем говорить» и применяет советы психолога в общении с четырехлетним сыном.

«Мы с Максом начали учить новогоднее стихотворение. С помощью ответной доски ребенок отвечает на вопросы. А перед сном я рассказываю ему сказки с героями из пластилина, дерева, бумаги. Максим в восторге, а я рада, что узнала, как можно интересно общаться с ребенком с огромной пользой для всей семьи»,

— говорит Ольга.