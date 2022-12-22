«Для ребенка с аутизмом очень важно теплое, активное и правильно построенное общение в семье. Ведь когда аутизм начинает набирать силу, в первую очередь затрудняется коммуникация. На семинаре мы разбираем конкретные кейсы: учимся обсуждать мультики, петь караоке, делаем книги воспоминаний, учим, как составлять рассказ по картине», — рассказывает директор АНО «Звездный дождь» Елена Жернова.
Челябинка Ольга Карнаухова уже прошла цикл занятий «Начинаем говорить» и применяет советы психолога в общении с четырехлетним сыном.
«Мы с Максом начали учить новогоднее стихотворение. С помощью ответной доски ребенок отвечает на вопросы. А перед сном я рассказываю ему сказки с героями из пластилина, дерева, бумаги. Максим в восторге, а я рада, что узнала, как можно интересно общаться с ребенком с огромной пользой для всей семьи», — говорит Ольга.
В 2023 году будут организованы еще три группы семинара «Начинаем говорить». Семинары бесплатные, длятся два месяца, занятия проводятся по воскресеньям. Запись на курсы ведется в «Звездном дожде» по телефону 750-24-34.
Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт рассказала, как в регионе создают комплексную систему помощи детям с расстройствами аутистического спектра.