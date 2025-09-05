В Челябинске проходит Всероссийский форум молодых металлургов

На него съехались 200 молодых рабочих и студентов со всей страны

«Не ржавей — действуй!», «Плавь границы» — под такими девизами стартовал в Челябинске Всероссийский форум молодых металлургов. Он собрал около 200 человек — представителей таких гигантов индустрии, как ММК, «Северсталь», «Кузнецкие ферросплавы», ЧЭМК, РМК, и других.

Участниками форума стали 200 молодых представителей металлургических предприятий страны, студентов-металлургов и активистов, активно участвующих в промышленной, политической и общественной жизни страны.

Участников приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Цель форума — наладить системное взаимодействие в среде рабочей молодежи, создать сообщество молодых металлургов, готовых активно участвовать в общественно-политической жизни предприятия, региона и страны в целом», — сказал глава региона.

Губернатор пожелал им выйти с форума с новыми практическими навыками.

«Вы те, кто завтра будет определять вектор развития целой отрасли», — добавил он.

В регионе есть условия для самореализации молодежи: развиваются образовательные и производственные центры, действуют корпоративные и социальные программы поддержки молодых работников, расширяются формы соцпомощи и профориентации.

Особое внимание государство уделяет подготовке инженерных кадров. В регионе 20 центров «Профессионалитета», это больше всего по стране. Развивается и высшая школа: в прошлом году совместно с КОНАР открыт факультет новых технологий в ЮУрГУ, с ЧКПЗ и Заводом роботов — факультет промышленной робототехники и мехатроники. Для школьников создали почти 180 специализированных инженерных классов совместно с партнерами.

О современных вызовах, стоящих перед промышленностью страны, на форуме молодых металлургов в Челябинске рассказал первый зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Сергей Морозов:

«До 2030 года почти 11 миллионов человек должны будут по возрасту уйти на пенсию. И нам надо решить большую проблему, чтобы быстрорастущие предприятия были обеспечены высококвалифицированными кадрами. При этом мы видим, что только 60% наших молодых людей после окончания образовательных учреждений идут работать по специальности. Мы видим, что после первого года работы на предприятиях почти половина уходит оттуда, а часто — и из профессии. Более 57% обучающихся в различных учреждениях планируют уехать из регионов РФ — 43% из них не видят возможностей для своего профессионального роста на малой родине. Нас тревожит то, что из 100% молодых людей, которые учатся в профессиональных образовательных учреждениях, только 15% выбирают промышленные направления».

Сергей Морозов признал, что, возможно, «где-то не хватает активности, аргументов для того, чтобы убедить людей не пугаться промышленных предприятий, а, наоборот, с гордостью туда идти».

Он также выразил уверенность, что справиться с этими вызовами можно, и обозначил, за счет чего. Это возрождение патриотического воспитания, внедрение новых — человекоцентричных — стандартов построения бизнеса, повышение статуса человека труда.

Форум будет идти три дня. За это время его участники побывают с экскурсией на челябинских заводах и пройдут образовательную программу по развитию молодежных ячеек на промышленных предприятиях. В рамках форума также пройдет вручение премии «Человек труда». По итогам форума будет принята резолюция, основной темой которой станет объединение молодежных организаций отрасли.