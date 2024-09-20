В Челябинске проходит церемония вступления в должность губернатора Алексея Текслера

Глава региона принес присягу на Уставе Челябинской области

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Сегодня, 20 сентября, в зале театра оперы и балета в Челябинске проходит церемония вступления в должность губернатора Челябинской области Алексея Текслера.



Председатель избирательной комиссии Челябинской области Евгений Голицын зачитал протокол о результатах выборов и сообщил, что выборы признаны состоявшимися и действительными.

Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 1 023 767 южноуральцев, что составляет 81,28%.

«Считать избранным на должность губернатора Челябинской области Алексея Леонидовича Текслера», — сказал Евгений Голицын.

Затем председатель Законодательного собрания Челябинской области Олег Гербер в соответствии с законом Челябинской области «О губернаторе Челябинской области» в связи со вступлением в должность губернатора Челябинской области предложил Алексею Текслеру принести присягу на Уставе Челябинской области.

Алексей Текслер с рукой на Уставе Челябинской области произнес слова присяги:

«Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Челябинской области верно служить народу; уважать и защищать права и свободы человека и гражданина; соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав (Основной закон) Челябинской области; добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности для процветания Челябинской области!»

Олег Гербер надел нагрудный знак губернатора Челябинской области на Алексея Текслера.

«В соответствии с Уставом Челябинской области и законом „О губернаторе Челябинской области“ Алексей Леонидович Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области», — сказал Олег Гербер.

В зале зазвучал гимн Российской Федерации.