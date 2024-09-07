В Челябинске проходит первый гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда»

На вкусном празднике побывал губернатор Алексей Текслер

В челябинском парке Гагарина сейчас проходит первый гастрономический фестиваль «Блюда от верблюда». Гости могут попробовать блюда от шеф-поваров 20 челябинских ресторанов и принять участие в мастер-классах: узнать секреты лепки пельменей, приготовления лепешек с лисичками, пирожков, блинов и других вкусностей.

Свое название фестиваль получил неслучайно. Верблюд в Челябинске всегда был символом торгового пути. А торговые связи южноуральцев во многом определили и местную кухню. На празднике, посвященном дню рождения города, побывал и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

«Отличный формат, очень много участников. Хорошая идея сделать городской гастрономический фестиваль и проводить его ко Дню города. Нужно сделать его традицией. Когда есть столько увлеченных людей, им есть что представить людям, удивить, это здорово», — заявил глава региона.

Сегодня в парке не только пахнет вкусной едой, но еще и весело: весь день на сцене выступают музыканты, вокальные группы, театральные коллективы. Фестиваль закроет концерт шоумена Олега Майами. Певец выйдет на главную сцену парка в 20:00.