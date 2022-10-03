В Челябинске проходит квиз для студентов ссузов «PROфессиональный мир»

На битву съехались 300 учеников со всей Челябинской области

В Челябинске проходит интеллектуальная битва «PROфессиональный мир» для студентов ссузов. Лучшие ученики со всей области собрались 3 октября в Radisson Blu Hotel, чтобы игрой отметить День среднего профессионального образования. В 2022-м году этот праздник в России отмечают впервые.

В турнире участвуют 300 студентов из 60 колледжей и техникумов региона. Ребята борются за призовые сертификаты на сумму 10, 20 и 30 000 рублей.

«Россия впервые отмечает День среднего профессионального образования. Это еще раз говорит о важности системы профессиональной подготовки кадров для экономики нашей страны. В Челябинской области система профессионального образования традиционно достаточно сильна. Мы занимаем первое место по количеству колледжей, вошедших в программу „Профессионалитет“ — у нас их восемь. Программа предполагает более гибкую подготовку кадров, связь с предприятием и за два-три года делает ребенка конкурентоспособным на рынке труда по востребованной профессии. Думаю, результаты, которые мы получим в ближайшее время, покажут, что эта система себя оправдала»,

— говорит первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Сегодня в Челябинской области работает 81 образовательная организация среднего профессионального образования. Здесь готовят студентов по 196 профессиям и специальностям.

Выпускники СПО трудятся во всех сферах жизни: это медицина, образование, строительство, питание, транспорт... В колледжах учат на программистов, дизайнеров, музыкантов... При этом студенты колледжей и техникумов занимаются общественной и культурной деятельностью: поют, танцуют, занимаются спортом, работают в студенческих отрядах, достойно представляя Южный Урал на всероссийских соревнованиях, конкурсах и фестивалях.