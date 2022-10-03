В турнире участвуют 300 студентов из 60 колледжей и техникумов региона. Ребята борются за призовые сертификаты на сумму 10, 20 и 30 000 рублей.
«Россия впервые отмечает День среднего профессионального образования. Это еще раз говорит о важности системы профессиональной подготовки кадров для экономики нашей страны. В Челябинской области система профессионального образования традиционно достаточно сильна. Мы занимаем первое место по количеству колледжей, вошедших в программу „Профессионалитет“ — у нас их восемь. Программа предполагает более гибкую подготовку кадров, связь с предприятием и за два-три года делает ребенка конкурентоспособным на рынке труда по востребованной профессии. Думаю, результаты, которые мы получим в ближайшее время, покажут, что эта система себя оправдала», — говорит первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
Сегодня в Челябинской области работает 81 образовательная организация среднего профессионального образования. Здесь готовят студентов по 196 профессиям и специальностям.
Выпускники СПО трудятся во всех сферах жизни: это медицина, образование, строительство, питание, транспорт... В колледжах учат на программистов, дизайнеров, музыкантов... При этом студенты колледжей и техникумов занимаются общественной и культурной деятельностью: поют, танцуют, занимаются спортом, работают в студенческих отрядах, достойно представляя Южный Урал на всероссийских соревнованиях, конкурсах и фестивалях.
Между тем накануне в Екатеринбурге подвели итоги Всероссийского конкурса мастеров производственного обучения «Мастер года». В десятку призеров вошел преподаватель Челябинского радиотехнического техникума Артур Абдулин (преподает информационную безопасность автоматизированных систем). Вместе с коллегами из других регионов челябинец принял участие в разговоре с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым.
На прошлой неделе первую тренировочную квартиру для студентов-сирот открыли в Челябинске. Подростков обучат навыкам самостоятельной жизни.