В Челябинске проходит конференция о национальной безопасности России

На форуме обсуждают роль традиционных ценностей, медиаграмотности и новых форматов диалога с молодежью

В Челябинске стартовала научно-практическая конференция «Духовные аспекты национальной безопасности России». Во всероссийском форуме участвуют ведущие федеральные эксперты, представители органов власти, духовенства, научного и профессионального сообществ. На площадках обсуждают духовные аспекты национальной безопасности, противодействие деструктивным влияниям, развитие критического мышления, продвижение традиционных ценностей и новые языки коммуникации с молодежью.





«Исторически отношения между людьми разных национальностей на Южном Урале складывались на основе взаимопомощи и диалога культур. Современные вызовы, стоящие перед нами, заставляют пересмотреть отношение каждого гражданина к нашей стране, к самому себе как к наследнику великой истории России, ответив на вопрос „Кто я и кто мы такие?“. Сегодня мы осознаем важность чувства сопричастности, гордости за своих предков и историю желанием работать на общее благо для экономического, научного и духовного развития страны»,— отмечает замгубернатора Роман Воллерт.

Митрополит Челябинский и Миасский Алексий подчеркнул необходимость активной позиции.





«Важно не только отвечать на вызовы, но и формировать наступательные стратегии будущего», — считает митрополит.

Федеральный эксперт в области медиации Сергей Хаванский акцентировал внимание на информационной гигиене и рисках манипуляций.





«Соблазн прикрывать личные разборки или криминальные истории „национальным соусом“ всегда будет. Сегодня благодаря системной работе государства ситуация под контролем, но расслабляться нельзя — стоит пустить все на самотек, и риски нездоровых проявлений вырастут», — говорит Сергей Хаванский.

По словам основателя «Российской ассоциации центров изучения религий и сект» Александра Дворкина, одна из угроз связана с псевдоисторическими нарративами деструктивных групп.





«Секты искажают историю, люди начинают верить фейкам, и собственная страна и ее прошлое становятся для них чужими. Наша задача — предупреждать об этой опасности и укреплять историческую идентичность», — рассуждает религиовед.

Конференция проходит в регионе более десяти лет и стала одной из ключевых площадок по обсуждению духовно-нравственных основ национальной безопасности. Организаторы ожидают, что итоги работы лягут в основу практических решений для образования, медиасферы и молодежной политики.