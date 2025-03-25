В Челябинске проходит интенсив Молодежного кинофестиваля «МолоКО»

Погружение в профессию поможет профориентации школьников



В Челябинске с 24 по 27 марта проходит интенсив Молодежного кинофестиваля «МолоКО», в котором принимают участие 60 школьников из Челябинска, Еманжелинска и Сосновского района. В течение четырех дней ребята в возрасте от 14 до 18 лет погружаются в мир кинопроизводства, посещая лекции и мастер-классы от ведущих специалистов киноиндустрии. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА «Первое областное».

Программа интенсива включает в себя практические занятия по основам кинопроизводства, включая режиссуру, сценаристику, операторскую работу, монтаж, грим, декорации и работу с костюмами. Участники также узнают об эффективном ведении социальных сетей, основах цифровой грамотности и блогинга, а также получают навыки актерского мастерства.





Хедлайнером интенсива стал известный московский режиссер, продюсер и сценарист Кирилл Алехин, создатель популярных среди молодежи короткометражных фильмов, таких как «Изи катка», «Громко и нежно» и «Мишки на сервере».

«Ребята очень вдумчивые, для них это полезный опыт. Дойти до полноценного фильма — это уже огромный подвиг. И все, кто пришел на „МолоКО“, в ближайшие 2—3 месяца его совершат», — отмечает Кирилл Алехин.

По словам Оксаны Томиловой, координатора проекта, все 60 участников благодаря своему желанию и упорству прошли конкурсный отбор, включающий создание видеовизиток и подачу заявок. После интенсива при поддержке наставников и кураторов ребята снимут свои первые короткометражные фильмы.

«В медиа я пришла в 14 лет, когда появилась возможность начать работать. Посещала разные кастинги, поступила в медиашколу. Сняла два сюжета, один взял Гран-при по России, вела прямой эфир на ОТВ. В „Молоке“ участвую впервые. Хочу сказать огромное спасибо организаторам за возможность почувствовать себя настоящим медийщиком», — говорит Валерия Колобанова из лицея № 82 города Челябинска.

Жюри фестиваля составляют общественные деятели, деятели культуры и искусства, а также профессионалы киноиндустрии.





Как отметил Кирилл Алехин, участие в «МолоКО» — это ценный опыт, способствующий профессиональному самоопределению и развитию молодых талантов. В прошлом году одна из участниц интенсива уже поступила на режиссерский факультет в Москве.

Кульминацией проекта станет кинофестиваль 14 мая, посвященный 80‑летию Победы, где лучшие работы будут показаны на большом экране.





Проект реализуется Челябинской АРПОиС РФ, командой киностудии «Истории для тебя» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и при содействии Креативных индустрий Челябинской области.