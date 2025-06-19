В Челябинске проходит форум «Уральский автосалон»

На Южном Урале обсуждают будущее общественного транспорта России



В Челябинске открылся форум-выставка «Уральский автосалон. Коммерческий и общественный пассажирский транспорт». Мероприятие собрало экспертов из разных регионов России, чтобы обсудить актуальные проблемы и перспективы развития отрасли.









Возле ледовой арены «Трактор» работает выставка техники. Здесь представлены модели транспорта, в том числе для пассажирских перевозок. Участники форума осмотрели автобусы российских производителей ЛиАЗ, КАМАЗ и Волжанин (Volgabus).





На дискуссионных площадках обсуждают развитие общественного транспорта. Опытом делятся эксперты из Москвы, Екатеринбурга, Перми, Кургана, Кемерово и Воронежа. Челябинская область представлена отраслевыми руководителями из городов, где работает общественный транспорт.





В Челябинске за шесть лет обновили более 1200 автобусов, троллейбусов и трамваев. В 2025 году приобретут ещё 246 единиц нового транспорта.

«Темы выбраны не случайно, ведь мы начали работу по новому национальному проекту „Инфраструктура для жизни“, при реализации которого планируется обновление подвижного состава общественного транспорта на период 2025-2030 годов. Одна из задач — обеспечить не менее 85% автобусов в нормативе — сроком до 10 лет», — отметил первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрей Ксензов.





Центральными темами форума стали обновление техники и эффективное управление общественным транспортом. Заместитель главы регионального Миндортранса Александр Егоров отметил значительный прогресс в отрасли.

«Мы перешли от деградации транспорта, который происходил 5 лет назад, к развитию. Если раньше транспортным предприятиям было нечем платить зарплату, нечем платить за электроэнергию, то сейчас кардинально другая ситуация. Сейчас уже думают, чем заправлять кондиционеры, как сделать красивую ливрею, как принимать безнал, а не наличку. Мы от базовых проблем ушли, их решили, и сейчас перешли на другой уровень», — сказал Александр Егоров.

Такие форумы всегда проводятся с целью обмена лучшими практиками. «Уральский автосалон» — не исключение.

«Челябинская область является одним из лидеров в России по управлению общественным транспортом, по повышению его эффективности. Региону точно есть чем поделиться», — говорит вице-президент Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта Александр Морозов.

Участники форума подчеркивают важность поиска внутренних резервов для повышения эффективности общественного транспорта.

«Потому что это крайне расходная статья для любого городского бюджета. Как только мы сэкономим буквально 5-10% за счет правильной организации сети, за счет этих ресурсов мы ее же можем развивать и повышать качество», — объясняет Александр Морозов.

Челябинская область опережает другие регионы в оперативности принятия решений и актуальности обсуждаемых тем, считает директор ФГУ «Агентство автомобильного транспорта» в УрФО Олег Воронов.





Участники встречи отмечают, что форум в Челябинске проходит параллельно ПМЭФ. На обоих форумах коснутся вопросов цифровизации и использования искусственного интеллекта в отрасли. По мнению Олега Воронова, ИИ только начинает применяться в сфере общественного транспорта.

«Есть программы, связанные с отслеживанием, перемещением автобусов. Сейчас уже начали через валидаторы просчитывать пассажиров. Должна быть цифровизация, в том числе, сферы пассажирских перевозок. Тогда у нас будет порядок, автобусы не будут задерживаться, и все будут довольны, в том числе и пассажиры», — сказал Олег Воронов.

Эксперт считает, что ситуация с кадрами в отрасли улучшается. В субъектах РФ работают программы подготовки кадров. Возрождается тема профтехучилищ, где готовятся кадры в том числе и дорожной отрасли. Стали повышать зарплату водителя общественного транспорта. Все это способствует притоку водителей. Хотя пока ситуация далека от идеала.

Форум продлится два дня. Впереди еще ряд дискуссий, посвященных проблемам и достижениям в сфере общественного транспорта, а также конкурс профессионального мастерства «Лучший водитель автобуса Челябинской области».