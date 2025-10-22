В Челябинске проходит форум «Транспорт большого города»

На встрече представители власти, бизнеса и «Движения Первых» обсуждают актуальные проблемы транспортной отрасли дорожного хозяйства

В Челябинске 22 октября открылся форум «Транспорт большого города. Пассажирские перевозки. Дороги. Логистика». Он объединил представителей власти, бизнеса и необычных участников — школьников из «Движения Первых».

Первый день форума был посвящен дорожной деятельности. Участники обсуждали реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни», содержание автомобильных дорог, развитие опорных населенных пунктов и поддержку муниципалитетов. Особое внимание уделили новым технологиям, включая контракты жизненного цикла и применение ресайклинга.





Главной инновацией стала совместная инициатива министерства дорожного хозяйства и транспорта с «Движением Первых». Дети представили собственный дизайн-проект автобуса, который теперь будет ходить по улицам города.





На форуме состоялась «Классная встреча». Руководители дорожной и транспортной сфер рассказали «Первым» о том, как работает министерство и службы, как проходят их трудовые будни.





«Десятки тысяч людей задействованы в содержании и функционировании дорожно-транспортного комплекса. Челябинцы порой думают, что автобус сам по себе вышел и поехал. И это реализуют в ближайшем будущем: разрабатывается технология „умный трамвай“ и уже близок тот день, когда трамвайные вагоны будут двигаться без вагоновожатого», — поделился перспективами первый замглавы Миндортранса Андрей Ксензов.

Заместитель директора компании «Мостдорстрой» Алексей Маркин поделился данными о работе предприятия.

«В 2025 году мы работаем на стройке, реконструкции, капитальных ремонтах федеральных и региональных трасс. Также работаем на содержании автодорог и искусственных сооружений на всей территории области. У нас в штате больше пятисот человек», — говорит Алексей Маркин.

Школьников интересовал рабочий день руководителей. Почти у всех день начинается в 6 утра и часто заканчивается поздним вечером.

«Работа транспорта и дорожников идет 24/7, технологически невозможно иначе», — пояснил Андрей Ксензов.

Школьники активно участвовали в дискуссии, задавая вопросы о профессии и перспективах отрасли. Для них организовали творческий конкурс, где команды решали актуальную проблему города — пробки на кольце у Шершневского водохранилища.





Возможностей у «Первых» было больше, чем есть у современных дорожников. Им разрешили использовать даже летающий транспорт. Ребята разрабатывали проекты из подручных материалов и представляли их профессиональному жюри.





Форум продолжит работу 23 октября, где участники подведут итоги года и определят планы развития транспортной отрасли на 2026 год.