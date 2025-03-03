В Челябинске проходит форум, который выведет реабилитацию детей на новый уровень

На встрече состоялся диалог родителей детей‑инвалидов и представителей госструктур



Над важной и деликатной темой работают 3 марта в Челябинске, где проходит форум «Реабилитация детей Челябинской области: шаг в будущее». Это вопрос помощи особенным детям и семьям, в которых они растут. Родители детей-инвалидов общаются с врачами, психологами, педагогами, соцработниками.





Специалисты рассказывают о возможностях восстановления детей с особенностями здоровья. Родители делятся заботами, и им помогают найти выход.

Форум уже второй по счету. В частности, он призван донести до родителей информацию о возможностях, которые предоставляет государство.





«Когда мы впервые организовали форум реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья в Челябинской области, мы понимали, насколько востребован этот формат. Родители становятся более инициативными. У них есть свои предложения, свои вопросы. Невозможно развивать реабилитацию, абилитацию детей без обратной связи», — отмечает организатор форума учредитель Фонда 2020 Ирина Текслер.





Часто родители в стремлении любой ценой облегчить состояние ребенка зацикливаются на услугах коммерческих организаций. И начинают искать на это средства. Между тем огромный пласт помощи можно получить бесплатно.

Так, в Челябинской области с 2020 года работают зубные кабинеты, где дети-инвалиды могут пролечить зубы под наркозом бесплатно. Для инвалидов старше 18 лет аналогичный стоматологический кабинет по поручению губернатора Алексея Текслера создан в челябинской ГКБ № 1.

«Сегодня мы собрались, чтобы показать, что область готова и принимает этот вызов на себя. У нас есть большое количество реабилитационных центров. И медицина, и министерство социальных отношений предоставляют эти услуги на самом современном уровне. И это не двухнедельный курс, а реабилитация по показаниям врача от 180 дней в год и больше. Родители могут находиться в наших центрах вместе со своими детьми, они могут продлить это лечение», — подчеркнула Ирина Текслер.

Эксперт напомнила: чем раньше родители начнут реабилитировать своего ребенка, тем больше у него ресурсов, тем больше шансов, что в школу он пойдет уже в обычный класс. Это нужно делать сразу, как только поставлен диагноз ребенку.





На форуме родители обмениваются мнениями о различных реабилитационных центрах, об оборудовании, в том числе и домашнем.

«На этой площадке мы имеем возможность поговорить с родителями, с различными сообществами, которые тоже дают нам импульс к продвижению, поскольку не всегда эта проблема является однозначно медицинской. Как правило, дети, которые нуждаются в длительной реабилитации, они сразу нуждаются в участии различных межведомственных систем. И здесь родители, конечно же, нам подсказывают, как лучше сделать, в какую сторону нам направить свое внимание», — говорит о встрече министр здравоохранения Татьяна Колчинская.

На форуме родителям предложили присоединиться к родительскому комитету, который уже работает на базе ЧОДКБ.

«Дети, как правило, не знают, что они болеют, особенно маленькие. Они живут. Сегодня мы можем сделать все, чтобы дети с любыми возможностями здоровья могли быть встроены в реальную, насыщенную, полноценную, интересную жизнь. Именно для этого междисциплинарный форум создан и проводится. И у него, безусловно, большой потенциал», — отмечает уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.

Министр социальных отношений Наталья Лугачева подчеркнула важность и значимость как этого форума, так и других дискуссионных площадок. Ведь это возможность диалога между людьми из абсолютно разных сфер. Здесь можно обсудить очень деликатную, щепетильную тему людей, обладающих определенными особенностями.

«В регионе очень много замечательных практик, которые были инициированы по итогам прошлого форума. Мы их реализуем. Для меня здесь была уникальная возможность рассказать о новых инструментах поддержки, которые уже реализуются, чтобы большее количество людей узнавало о них», — отметила руководитель Минсоца Наталья Лугачева.

Специалисты Минсоца на форуме проводят индивидуальные консультации. По итогам форума будет понятно, в каком направлении государству двигаться дальше.

В перерыве между выступлениями экспертов мы попросили поделиться впечатлением от встречи мам детей с особенностями здоровья.

«Очень интересно и важно было услышать маршрутизацию, реабилитацию, то есть — куда обращаться. Особенно это важно для молодых родителей. Когда ты в самом начале пути, ты не знаешь, куда идти, что делать. Это ускоряет действие и лечение. И чем раньше выявлен любой диагноз, чем раньше начнется лечение, тем больше возможностей и гарантий, что со всем можно справиться», — говорит Ольга Ионкина.

«Важно, что подняли вопрос помощи детям 18+. Потому что дети растут, а законы направлены только до 18 лет. Что дальше, реабилитация, какое лечение? Все это было пока в тумане. Но сегодня на форуме было озвучено, что очень много интересных программ делается именно для детей 18+», — рассказывает одна из жительниц Челябинска.

Родители считают, что очень удобно, когда на одной площадке можно получить консультацию у разных специалистов: министерств образования, здравоохранения, социальных отношений. И вопросы решаются здесь и сейчас.





Форум «Реабилитация детей Челябинской области: шаг в будущее» организован Фондом 2020 при поддержке правительства Челябинской области.