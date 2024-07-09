В Челябинске прогнозируют жаркую и солнечную погоду 9 июля

Жителям некоторых районов области с погодой повезет меньше

Сегодня, 9 июля, на большей части территории Челябинской области ожидается жаркая и преимущественно солнечная погода. На отдельные районы, расположенные на юго-западе региона, обрушатся ливни и град, передает ИА «Первое областное» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр и популярные погодные сервисы.

В Челябинске этим утром будет около +18°C, днем на порядок выше — до +26°C. День пройдет без осадков. Ветер восточного направления от 3 до 8 метров в секунду.

Показания термометров в Магнитогорске поднимутся до +25°C. Небольшой дождь. Ветер восточный, четыре метра в секунду.

В Миассе воздух прогреется до +26°C. Днем и вечером пройдут слабые осадки. Ветер преимущественно восточный до четырех метров в секунду.

Температура воздуха в Сатке зафиксируется на отметке +25°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный до четырех метров в секунду.

Градусники в Верхнеуральске приблизятся к +23...+25 градусам Цельсия. В первой половине дня небольшой дождь, во второй половине без осадков. Ветер восточный до пяти метров в секунду.

Дождливая погода выдастся и у жителей Усть-Катава. Столбики термометров перешагнут отметку +25°C. Ветер преимущественно восточного направления, до четырех метров в секунду.

В целом утренняя температура в регионе составит около +15°C, днем установится в пределах от +24 до +29°C. Переменная облачность, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. В горах и на юго-западе области синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, а также грозы. Возможен град, местами крупный. Ветер преимущественно восточный, 3—8 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 25 метров в секунду.