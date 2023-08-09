В Челябинске прогнозируют теплую и пасмурную погоду

В отдельных районах Южного Урала синоптики обещают дожди и сильный ветер

Сегодня, 9 августа, в Челябинской области ожидается преимущественно облачная погода. В отдельных районах пройдут ливни с градом и штормовым ветром. В Челябинске осадков не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Утром столбики термометров в Челябинске покажут около +16°C, днем температура перешагнет за отметку +25°C. Ветер северного направления от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду. Облачная погода с прояснением, без осадков.

Жителям некоторых районов Челябинской области с погодой повезет меньше: синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами, местами пройдут ливни. Также предупреждают о крупном граде. В утренние часы будет около +16°C, местами ниже. Возможен туман. Дневной прогрев составит от +23 до +28°C, в южных районах обещают около +20°C. Ветер преимущественно северной четверти от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду, при грозе — до 25 метров в секунду.