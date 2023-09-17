В Челябинске прогнозируют теплую и безветренную погоду

Осадков в городе не будет

Сегодня, 17 сентября, в Челябинской области будет тепло. Ветер ожидается слабым. Синоптики областного Гидрометеоцентра обещают переменную облачность, в отдельных районах пройдут дожди с грозами.

В городах Челябинской области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +17 до +22 градусов. Ветер южной четверти от 1 до 6 метров в секунду. Переменная облачность, местами кратковременные дожди, возможны грозы.

В Челябинске также ожидается переменная облачность, осадков синоптики не обещают. В дневные часы в городе потеплеет до +21 градуса. Ветер слабый преимущественно южного направления.