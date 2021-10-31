В Челябинске прогнозируют резкое похолодание до -10°С

Столбики термометров упадут к середине предстоящей недели

На предстоящей неделе в Челябинске ожидается резкое похолодание. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в ночь на вторник похолодает до −10°С, днем в среду ртутные столбики покажут всего −4°С. В Челябинской области в горах и низинах будет еще холоднее.

В первый день ноября в Челябинске потеплеет до +7°С и пройдут дожди. Однако уже со вторника температура воздуха начнет резко падать: на протяжении нескольких дней столбики термометров в ночные часы будут показывать до −8, −10°С. Днем во вторник резко похолодает до −2°С, а в среду — до −4°С. С четверга в городе снова установятся плюсовые температуры.

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