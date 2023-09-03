В Челябинске прогнозируют потепление до +17 градусов и отсутствие осадков 4 сентября

В регионе утром возможны туманы

В понедельник, 4 сентября, дожди в Челябинске прекратятся, а сильный ветер стихнет. Столбики термометров покажут до +17 градусов. По области температура поднимется до +20 градусов. Подробнее о погоде рассказали синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинской области предстоящей ночью ожидается переменная облачность, без осадков. Местами возможны туманы. Температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, в горах и низинах будет всего +4 градуса. Днем в целом синоптики обещают также переменную облачность, местами пройдут небольшие дожди. Утром туманы. Воздух прогреется до +15...+20 градусов. Ветер северного направления от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается +8...+10 градусов. Днем температура поднимется до +15...+17 градусов. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северной четверти 3 — 8 метров в секунду.