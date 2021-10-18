В Челябинске прогнозируют первые снегопады

Мэр города поручила дорожникам подготовиться к непогоде

К концу этой недели в Челябинске прогнозируют первый снегопад. По данным сервиса «Яндекс.Погода», в предстоящие четверг и пятницу похолодает до +3°С и пройдет сильный снег. Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании поручила дорожникам и коммунальным службам подготовиться к непогоде.

«На четверг-пятницу уже кое-где показывают прогнозы снег, поэтому по технике, как мы с вами договаривались, держите на пульсе, для того чтобы в любой момент можно было переобуть дорожную технику»,— поручила мэр.

Напомним, в Челябинске спецтехника уже готова к зимнему периоду. Всего этой зимой дороги от снега будут чистить почти 300 единиц техники.

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