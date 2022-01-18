В Челябинске прогнозируют облачную погоду без осадков

В других районах региона ожидаются небольшой снег и метели

Сегодня, 18 января, в Челябинской области пройдет небольшой снег, возможны слабые метели. В столице Южного Урала осадков синоптики не обещают.

Этим утром в регионе столбики термометров покажут до −16°C, днем потеплеет до −6, −11°C. Переменная облачность, местами небольшой снег, слабые метели. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха утром составит −16°C, днем воздух прогреется до −7, −9°C. Ветер юго-западный от 6 до 11 метров в секунду.