В Челябинске прогнозируют облачную погоду без осадков

В других городах региона пройдет небольшой снег

Сегодня, 28 января, в Челябинске ожидается облачная погода с прояснениями. В Челябинской области, по данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, пройдет небольшой снег.

Этим утром в регионе ртутные столбики покажут до −26°C, на крайнем юге будет теплее — до −18°C. В дневные часы потеплеет до −8, −13°C. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Утром в отдельных районах туманы. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинске осадков не ожидается. В утренние часы будет морозно — до −26°C, днем воздух прогреется до −10, −12°C. Ветер южный с переходом на северо-восточный от 3 до 8 метров в секунду.