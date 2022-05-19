В Челябинске прогнозируют дождь и порывистый ветер

В регионе синоптики обещают грозы и град

Сегодня, 19 мая, в Челябинской области прогнозируют кратковременные дожди, грозы и град. Синоптики областного Гидрометеоцентра предупредили южноуральцев о штормовом ветре.

Сегодня в Челябинске прогнозируют облачную погоду с прояснением, также пройдет кратковременный дождь, ожидается гроза. В утренние часы столбики термометров достигнут около +7°C, днем воздух прогреется от +13 до +15°C. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, порывы от 15 до 18 метров в секунду.

В Челябинской области этим утром синоптики обещают около +7°C, днем температура воздуха составит от +12 до +17°C, в горах будет прохладно — столбики термометров покажут всего +9°C. Облачно с прояснением, в большинстве районов области прогнозируют осадки в виде кратковременных дождей, также ожидаются грозы и град. Ветер юго-западный, западный от 9 до 14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду.

ГУ МЧС России по Челябинской области опубликовало экстренное предупреждение и напомнило южноуральцам о том, что от сильного ветра лучше всего прятаться в подъездах жилых домов. Не следует прятаться от непогоды на остановках общественного транспорта и около стен домов.