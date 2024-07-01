В Челябинске прогнозируют дождь с грозой 2 июля

Температура поднимется выше 20 градусов

Во вторник, 2 июля, в Челябинской области почти повсеместно пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха сохранится высокой: градусники поднимутся до +25 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Во вторник с прохождением маловыраженной фронтальной зоны через северные районы на юг Южного Урала ожидаются локальные кратковременные дожди, грозы. С осадками будет связано незначительное понижение дневных температур»,— рассказали синоптики.

Предстоящей ночью температура воздуха в Челябинске достигнет +13°C, днем поднимется до +23...+25 градусов Цельсия. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Гроза не исключается. Ветер северо-западный, северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области этой ночью показания термометров установятся в пределах от +10 до +15°C. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Грозы. Днем градусники покажут от +21 до +26°C. Облачно с прояснением, осадки и грозы сохранятся. Ветер преимущественно северного направления, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.