Администрация Челябинска опубликовала перечень дорожных объектов, над проектами которых в настоящее время работает городской комитет дорожного хозяйства. В списке — строительство пяти и ремонт шести автодорог, а также возведение еще одного моста через Миасс.
Провести капитальный ремонт и реконструкцию планируется на следующих улицах:
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ул. Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской;
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ул. Гранитная от Копейского шоссе до Дзержинского;
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ул. Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных;
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ул. Линейная от пр. Ленина до Самохина;
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ул. Карла Маркса от Цвиллинга до Российской;
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ул. Труда от Цвиллинга до Красноармейской.
Также в городе хотят отремонтировать мост через реку Миасс по ул. Черкасской и два путепровода: один над коллектором по автодороге Северный Луч, другой через железнодорожные пути по ул. Мраморной.
Проекты строительства разрабатываются для нового моста через реку Миасс, который соединит улицы Краснознаменную и Энгельса, а также для пяти городских автодорог:
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пр. Давыдова от Хохрякова до Зальцмана;
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ул. Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов;
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ул. Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова;
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ул. Чичерина от микрорайона № 47 до Радонежской;
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ул. Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта.
Также КДХ готовит проект строительства ливневой канализации на улицах 60-летия Октября, Румянцева и Богдана Хмельницкого.
В мэрии уточнили, что работы по этим проектам могут начаться после получения положительного заключения госэкспертизы, включения в программы и проведения торгов.