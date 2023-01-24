В Челябинске проектируют пять новых автодорог на северо-западе

Документация ждет положительного заключения госэкспертизы

Администрация Челябинска опубликовала перечень дорожных объектов, над проектами которых в настоящее время работает городской комитет дорожного хозяйства. В списке — строительство пяти и ремонт шести автодорог, а также возведение еще одного моста через Миасс.

Провести капитальный ремонт и реконструкцию планируется на следующих улицах:

ул. Братьев Кашириных от Чичерина до Северо-Крымской;

ул. Гранитная от Копейского шоссе до Дзержинского;

ул. Игнатия Вандышева от Двинской до Братьев Кашириных;

ул. Линейная от пр. Ленина до Самохина;

ул. Карла Маркса от Цвиллинга до Российской;

ул. Труда от Цвиллинга до Красноармейской.

Также в городе хотят отремонтировать мост через реку Миасс по ул. Черкасской и два путепровода: один над коллектором по автодороге Северный Луч, другой через железнодорожные пути по ул. Мраморной.

Проекты строительства разрабатываются для нового моста через реку Миасс, который соединит улицы Краснознаменную и Энгельса, а также для пяти городских автодорог:

пр. Давыдова от Хохрякова до Зальцмана;

ул. Братьев Кашириных от Академика Королева до Лыжных Батальонов;

ул. Мусы Джалиля от Александра Шмакова до Хариса Юсупова;

ул. Чичерина от микрорайона № 47 до Радонежской;

ул. Маршала Чуйкова от Александра Шмакова до Краснопольского проспекта.

Также КДХ готовит проект строительства ливневой канализации на улицах 60-летия Октября, Румянцева и Богдана Хмельницкого.

В мэрии уточнили, что работы по этим проектам могут начаться после получения положительного заключения госэкспертизы, включения в программы и проведения торгов.