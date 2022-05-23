В Челябинске проектируют новые школы и ФОК в районе Чурилово

Образовательные учреждения на 1,5 тысячи мест каждая появятся на улицах Зальцмана и 2-я Эльтонская

В Челябинске в районе Чурилово планируют построить две школы поликлинику, физкультурно-оздоровительный комплекс и школу искусств. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.



Физкультурно-оздоровительный комплекс запланировали на территории микрорайона № 1, ограниченного улицами: пр. Давыдова — ул. Трашутина — 1-ая Эльтонская — ул. Зальцмана.

Две школы, по 1520 мест каждая, построят севернее многоквартирного дома № 65-а по ул. Эльтонской 2-й и восточнее микрорайона № 3 на пересечении ул. Зальцмана и Трашутина.

На пересечении ул. Конструктора Духова и ул. Сергея Герасимова готовят земельный участок, где построят поликлинику для для детей и взрослых.