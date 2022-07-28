В Челябинске проектируют дорогу к жилым домам на улице Бобруйской

Для жителей обустроят проезжую часть, тротуары, ливневки и освещение

В Челябинске определили участки под новую дорогу в Ленинском районе. Готовится проект строительства по улице Бобруйской на участке от Энергетиков до Агалакова. Как обустроят дорогу, ИА «Первое областное» рассказали в пресс-службе администрации города.

В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по объекту. Проект предусматривает строительство автомобильной дороги местного значения, которая расположена рядом с жилыми домами. Планируется строительство более 472 метров проезжей части шириной 2 на 3,5 метра. Также на Бобруйской обустроят тротуар шириной 2—3 метра, ливневки и смонтируют светодиодное освещение.

«После получения положительного заключения Государственной экспертизы будут определены источники финансирования, сроки реализации проекта», — сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации Челябинска.

Ранее сообщалось, что заключен контракт с ООО ПО «ВИРАЖ» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улицы Бобруйской от Энергетиков до Агалакова. Срок завершения проектирования — 20 ноября 2022 года.

Напомним, весной жители Ленинского района Челябинска жаловались на непроезжее состояние дорог.

В апреле 2021 года губернатор Алексей Текслер в ходе рабочей поездки посетил Ленинский район, где встретился с местными жителями. Глава региона выразил недовольство застройкой из-за отсутствия комплексности — в очередной раз дома возводили, не думая о будущих дорогах.

На прошлой неделе комитет дорожного хозяйства Челябинска объявил торги на строительство новой дороги на улице Агалакова в Ленинском районе. Начальная максимальная цена контракта составляет 483,4 миллиона рублей.