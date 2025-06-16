В Челябинске продолжают проверять работу кондиционеров в автобусах и трамваях

Маршрут № 51 взят на особый контроль

На прошлой неделе в Челябинске в ста проверенных машинах нашли восемь неработающих кондиционеров, сообщили на аппаратном совещании в мэрии.

Причиной проверок стали многочисленные жалобы от пассажиров на духоту в общественном транспорте. Перевозчики, в свою очередь, оправдывались, что люди открывают окна, они забывают включить кондиционер или он попросту не справляется.

На особом контроле находится маршрут № 51, в котором за последние два месяца была несколько крупных инцидентов: возгорания и ошпаривание пассажиров охлаждающей жидкостью.

«Обслуживание указанного маршрута осуществляется ООО „Копейское маршрутное такси“. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований Кодекса об административных нарушениях», — сообщил вице-мэр по дорожному хозяйству Дмитрий Агеев.

Ранее сообщали, что температура в салонах общественного транспорта не должна превышать 25 градусов.