В Челябинске продолжают переводить школы на дистант

Ограничительные меры вводятся по предписанию Роспотребнадзора

Пять образовательных учреждений Челябинска учатся сейчас онлайн. Это противоэпидемическая мера, цель которой — не допустить роста заболеваемости.

К школам № 121 и 105, работающим на дистанте, добавились образовательные центры № 5, 7 и образовательный центр «Ньютон» города Челябинска, сообщили в Министерстве образования.

Соответствующее предписание направило в школы управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области.

«В настоящий момент в школе № 121 г. Челябинска занятия проводятся по дистанционной форме обучения, так же с 20 по 29 сентября на такую форму обучения была переведена школа № 105 г. Челябинска, с 25 сентября по 4 октября — образовательные центры № 5, 7 и образовательный центр „Ньютон“ г. Челябинска», — прокомментировали в министерстве образования.