В Челябинске продолжают борьбу с сосульками на крышах и козырьках

Неубранные ледяные наросты могут обернуться крупным штрафом

Наледь и сосульки на кровлях зданий могут обернуться административным штрафом, об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«Управляющим компаниям дано поручение убирать снег и наледь с кровель домов и социальных объектов. Мы понимаем, что сделать это одномоментно невозможно. Требуем ограждать участки до устранения опасности», — отметил замглавы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов.

О состоянии торговых предприятий и коммерческих объектов должны позаботиться их собственники.

За несвоевременную очистку кровель и козырьков предусмотрен административный штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей в отношении физических лиц, от 10 до 50 тысяч — для должностных, от 50 до 200 тысяч — для юридических лиц.

Добавим, накануне, 11 января, сотрудники управления благоустройства и управления по торговле и услугам проверили, как ведется очистка.

«В ходе проверки зафиксировано 16 нарушений в отношении собственников торговых предприятий и коммерческих организаций. Также зафиксирована наледь на кровле 37 многоквартирных домов, информация направлена в Госжилинспекцию», — рассказали в мэрии.

Проверки соблюдения правил благоустройства в части своевременного удаления образующихся сосулек продолжатся.