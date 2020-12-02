Челябинск не исключат из федеральной программы «Чистый воздух»

Региональное Минэкологии прокомментировало информацию СМИ.

Средства массовой информации заявили, что Челябинск будет исключен из федеральной программы «Чистый воздух». Информацию об этом опровергли в региональном министерстве экологии. Реализация проекта на территории города продолжается, работы в его рамках уже распланированы.

«Челябинская область остается в данном федеральном проекте и активно занимается его реализацией. В частности, происходит глобальная модернизация промышленных предприятий в рамках заключенных соглашений, на газомоторное топливо переводятся автобусы, создается система онлайн-мониторинга воздуха. В частности, мы можем говорить о планируемом снижении по выбросам в атмосферном воздухе более чем на 20% . Происходит модернизация трамвайной сети, рекультивация Челябинской свалки и Коркинского разреза», — прокомментировал ситуацию заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Список городов, которые участвуют в программе «Чистый воздух», включает в себя 12 промышленных территорий, среди которых есть Челябинск и Магнитогорск. Реализация программы запланирована до 2024 года. Изменение списка городов, которые обсуждали в СМИ, касалось второго этапа программы, который продлится до 2030 года.