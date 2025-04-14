В Челябинске продолжат огораживать трамвайные пути столбиками

Александр Егоров: «Они положительно влияют на скорость общественного транспорта»

В Челябинске дорожники не станут отказываться от обособления трамвайных путей столбиками и бордюрами, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александра Егорова.

По словам Александра Егорова, трамваи на необособленных путях двигаются медленнее, чтобы успеть затормозить перед резко выехавшим авто. Бордюрные камни и столбики же позволяют увеличить скорость трамвая, средняя скорость по городу достигла 17 км/ч.

«Столбики положительно себя зарекомендовали — водители авто перестали хаотично выезжать на пути, скорость трамваев увеличилась», — подчеркнул замминистра.

Напомним, в Челябинске обособлять трамвайные пути бордюром начали в 2021 году, тогда 80% жителей поддержали такую инициативу. Огораживать трамвайные пути стали тремя способами: дорожной разметкой, бордюрами и пластиковыми столбиками.

Зимой 2022 года из-за нечищеного снега вокруг столбиков дороги в Челябинске резко сузились, на что начали жаловаться водители.

Напомним, при помощи обособления трамвайных путей в городе пытаются повысить среднюю скорость трамваев до 25 км/ч.

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