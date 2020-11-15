В Челябинске продолжается уборка снега

Сегодня в городе работает 120 единиц техники и почти 200 дорожных рабочих.

В Челябинске продолжается уборка снега с дорог и тротуаров. В пресс-службе мэрии города рассказали, сколько единиц техники и рабочих вышли сегодня, 15 ноября.

«Сегодня на улицах Челябинска работает 120 единиц техники: 38 комбинированных дорожных машин, 58 тракторов МТЗ, 14 погрузчиков, 8 самосвалов, 2 автогрейдера. Технике помогают 195 дорожных рабочих. Проводится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков для предотвращения образования гололеда, сбор, вывоз снега, мусора и грязи»,— сообщили в мэрии Челябинска.

Также в администрации отметили, что за минувшую ночь на полигон вывезено около 200 кубометров снега.

Напомним, в минувшую пятницу Челябинск засыпало снегом, поэтому на дороги в тот же день вышли около 100 единиц техники и около 200 дорожных рабочих. В субботу, 14 ноября, уборка тоже не прекращалась. Сегодня синоптики осадков не прогнозируют.