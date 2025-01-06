В Челябинске продлят работу общественного транспорта в ночь на 7 января

Рассказываем, как будут ходить автобусы, троллейбусы и трамваи

В ночь на 7 января, когда в храмах будут проходить торжественные рождественские службы, в Челябинске продлят работу общественного транспорта. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт» сообщили, какие маршруты будут работать.

До часу ночи будут ходить троллейбусы № 10 «Парк Гагарина—Солнечный берег» с интервалом 30 минут и № 12 «АМЗ—Молдавская» с интервалом 15 минут.

Также до часу ночи с интервалом 30 — 40 минут будут ходить следующие автобусы:

№ 8 «Мамина—Академика Королева»;

№ 18 «Завод ЛД—Автобусный парк»;

№ 71 «Петра Столыпина—ЧМК».

Часть трамваев будет ходить до часу ночи. Это маршруты № 16 «Автовокзал — Чичерина» и № 20 «Областная больница — ЧМК».

До четырех часов утра с интервалом 40 — 45 минут будут следовать трамваи:

№ 3 «Автовокзал—ЧМК»;

№ 5 «Автовокзал—ЧЭМК»;

№ 7 «Автовокзал—ЧГРЭС»;

№ 22 «Чичерина—Чистопольская».

В Челябинске активно готовятся к празднованию Рождества Христова: в храмах проводят проверки пожарной безопасности, а прилегающие к церквям территории очищают от снега и наледи.