В ночь на 7 января, когда в храмах будут проходить торжественные рождественские службы, в Челябинске продлят работу общественного транспорта. Такое поручение дал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. В телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт» сообщили, какие маршруты будут работать.
До часу ночи будут ходить троллейбусы № 10 «Парк Гагарина—Солнечный берег» с интервалом 30 минут и № 12 «АМЗ—Молдавская» с интервалом 15 минут.
Также до часу ночи с интервалом 30 — 40 минут будут ходить следующие автобусы:
- № 8 «Мамина—Академика Королева»;
- № 18 «Завод ЛД—Автобусный парк»;
- № 71 «Петра Столыпина—ЧМК».
Часть трамваев будет ходить до часу ночи. Это маршруты № 16 «Автовокзал — Чичерина» и № 20 «Областная больница — ЧМК».
До четырех часов утра с интервалом 40 — 45 минут будут следовать трамваи:
- № 3 «Автовокзал—ЧМК»;
- № 5 «Автовокзал—ЧЭМК»;
- № 7 «Автовокзал—ЧГРЭС»;
- № 22 «Чичерина—Чистопольская».
В Челябинске активно готовятся к празднованию Рождества Христова: в храмах проводят проверки пожарной безопасности, а прилегающие к церквям территории очищают от снега и наледи.