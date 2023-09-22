В Челябинске продлили транспортные ограничения возле госархива

На Свердловском проспекте продолжают менять трубы

В Челябинске во второй раз продлили ограничения для транспорта на перекрестке Свердловского проспекта и улицы Работниц в связи с ремонтом теплотрассы. До 29 сентября будет затруднено движение по проспекту на участке между автомобильным училищем и госархивом. Кроме того, до 25 сентября полностью закроют для машин улицу Работниц со стороны юношеской библиотеки.

Заменой труб на Свердловском проспекте занимается «УСТЭК-Челябинск». Из-за обильных дождей в конце августа — начале сентября компания уже продлевала сроки ремонта. Напомним, до осени она планировала уложить в этой части города почти 600 метров новых труб.

Водителям предложено объезжать участок ограничений по соседним улицам.