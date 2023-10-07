В Челябинске продлили срок завершения аварийных работ на ЧТЭЦ‑3

Количество домов без тепла и горячей воды превышает 240

В Челябинске на ЧТЭЦ-3 утром 7 октября продолжаются работы по устранению аварии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы продлены до 12 часов дня. Без отопления и горячей воды по-прежнему остаются 237 домов в Металлургическом районе, в Тракторозаводском районе их количество сократилось.

«По имеющейся в распоряжении администрации города информации, по состоянию на 09:30 без тепла и горячего водоснабжения остаются 237 жилых домов в южной зоне Металлургического района и 6 жилых домов в Тракторозаводском районе», — уточнили в мэрии.

Вечером 6 октября в Тракторозаводском районе неподключенным оставался 21 дом.

Напомним, в ночь на 6 октября произошло аварийное отключение оборудования ЧТЭЦ-3. Возникли неисправности регулятора давления теплосети, что вызвало отключение насосов на Северо-Западной котельной. По данным мэрии, гидроударом были повреждены внутридомовые сети в нескольких домах и социальных учреждениях. Завершить работы изначально планировали к шести утра 7 октября, теперь обещают закончить к 12:00.

По факту произошедшего прокуратура проводит проверку.