В Челябинске продлили отключение горячей воды до 13.08 из‑за повреждений сетей

Коммунальщики нашли 75 неисправностей, из них пока устранили пять

В Челябинске продлен срок отключения горячей воды в связи с четвертым этапом гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, который изначально проводился с 15 по 29 июля. Теперь работы будут продолжаться до 13 августа. Об этом сообщает компания «УСТЭК».

Во время двухнедельных испытаний специалисты организации проверили 96,5 километра теплосетей и нашли 75 повреждений. Из них устранили только пять. В ремонте «слабых» участков задействованы около восьми бригад предприятия.

В соответствии с правилами, результаты испытаний считаются удовлетворительными, если во время их проведения не произошло падения давления и не обнаружены признаки разрыва или течи.

«По причине выявления большого количества дефектов во время проведения 4 этапа испытаний, для устранения которых теплоэнергетикам требуется время, АО „УСТЭК-Челябинск“ было принято решение об их продлении до 13 августа. Под продление попали все многоквартирные жилые дома и социальные учреждения 4 этапа гидравлических испытаний», — сообщили в компании.

Вопрос длительного отсутствия горячей воды поднимали в понедельник, 28 июля, на аппаратном совещании в администрации города. Мэр Алексей Лошкин подтвердил, что это связано с устранением повреждений сети.

«Этим вопросом лучше заниматься летом, чтобы спокойно „заходить в зиму“. По каждому случаю продления гидравлических испытаний нужно уведомлять жителей и рассказывать о причинах», — напомнил тогда глава города.