В Челябинске продлили ограничения для движения трамваев на вокзал

Перекресток Степана Разина – Овчинникова для подвижного состава будет закрыт все выходные

В Челябинске продлили ограничение движения трамваев на вокзал на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина. Проезд для подвижного состава закрыт из-за капитального ремонта трамвайных путей, ограничено движение автомобилей. Сначала мэрия обещала открыть проезд в пятницу, 26 ноября. Сегодня пресс-служба администрации города сообщила, что ограничения сохранятся до вечера воскресенья, 28 ноября.

Напомним, с 19 ноября по улице Степана Разина в сторону центра дорогу сузили до четырех полос. При движении в сторону улицы Доватора закрыта крайняя левая полоса. Движение на обоих участках разрешено только прямо. По улице Овчинникова при движении в сторону ж/д вокзала — движение только направо.

«Трамвайный переезд на пересечении улиц Овчинникова и Степана Разина будет закрыт до 22:00 воскресенья, 28 ноября», — предупредили сегодня в челябинской мэрии.

Ранее движение ограничивали на участке улицы Тимирязева на пересечении с Цвиллинга, сейчас дорога там полностью открыта. Напомним, капитальный ремонт трамвайных путей продлится до 6 декабря 2021 года.