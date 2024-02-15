В Челябинске продлили ограничение движения трамваев

Маршрут № 12 пока не будет курсировать в Ленинский район

Сегодня, 15 февраля, в Челябинске продлили временную отмену движения трамвая, который следует по маршруту № 12 в Ленинский район. Об этом сообщили в ООО «ЧелябГЭТ».

Трамвай № 18 следует по расписанию в полном объеме. На маршруте № 22 сочлененные вагоны направляются до ЧТЗ. Одиночные вагоны на этом же маршруте ходят в полном объеме, уточнили в ООО «ЧелябГЭТ».

Напомним, вчера на тяговой подстанции произошла авария. В связи с чем в ООО «ЧелябГЭТ» сообщили об ограничении движения трамваев в Ленинский район. Время восстановления движения трамваев пока неизвестно.