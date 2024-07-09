В Челябинске продлили ограничение движения по улице Энергетиков

Транспорт продолжит ходить по измененным маршрутам до 31 июля

В Ленинском районе Челябинска продлили частичное ограничение движения по улице Энергетиков в связи с реконструкцией дороги на улице Гранитной. Завершить все работы планируется до 31 июля. Общественный транспорт, изменивший свои маршруты на время ремонта дороги, пока продолжит следовать по ним, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Автобусы № 5, 22а, 27, 81 объезжают закрытый участок по Копейскому шоссе. Автобус 91 следует только до остановки „Улица Энергетиков“ на Машиностроителей в сторону Новороссийской», — напомнили в мэрии.

Напомним, завершить все работы подрядчик планировал до 1 июля.