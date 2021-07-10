В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы

Проехать в районе дома №151-б нельзя будет до 26 июля

В Челябинске продлили ограничение движения по проспекту Победы. Как сообщили в пресс-службе городской мэрии, проехать в районе дома № 151-б нельзя будет до вечера 26 июля.

«В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети ограничение движения транспорта в районе дома № 151-б по проспекту Победы продлено до 20:00 часов 26 июля. Подрядная организация — ООО СК „Геострой“»,— уточнили в мэрии.

Напомним, работы на проспекте Победы начались 19 июня и должны были завершиться вечером 8 июля.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 10 июля, до 20:00 25 июля будет ограничено движение транспорта от дома № 31 до дома № 29/1 по улице Гагарина в связи с проведением работ по реконструкции участка тепломагистрали.

Также с 9 июля по 31 декабря этого года прекращено движение в районе дома № 6 по улице Омской в связи с работами по строительству многоквартирного дома с подземной парковкой.

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.