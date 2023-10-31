В Челябинске продлили ограничение для машин на проспекте Победы

Открыть проезд должны были 31 октября

Возле дома № 396 в Курчатовском районе Челябинска еще на два дня продлили ограничение движения. На этой территории восстанавливают благоустройство, нарушенное во время ремонта трамвайных путей, сообщили в пресс-службе городской администрации.

С вечера 26 октября движение транспорта на этом участке проспекта Победы перекрыли для ремонта трамвайных путей. Отменить ограничения должны были сегодня, 31 октября.





Сегодня стало известно, что меры продлили до 8:00 3 ноября. В пресс-службе мэрии попросили водителей обращать внимание на временные дорожные знаки.