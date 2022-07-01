В Челябинске продлили маршрут садового автобуса

Транспорт до сада «Авиатор-2» будет отправляться от ЧМК

С 1 июля 2022 года в Челябинске продлен маршрут садового автобуса № 93с. Транспорт до сада «Авиатор-2» будет отправляться от ЧМК, сообщили в городском управлении транспорта. Ранее автобус отправлялся от ДК строителей.

Автобус будет следовать по улицам 60-летия Октября, Румянцева, Дружбы, Обухова, шоссе Металлургов, Черкасской, Свердловскому тракту и Южной.

Маршрут работает ежедневно. Первый рейс от ЧМК отправляется в 07:30. От сада «Авиатор-2» — в 08:20.



Последний рейс от ЧМК — в 19:20. Последний рейс от сада «Авиатор-2» — в 20:20.

Садовый маршрут будет работать до 15 октября включительно.