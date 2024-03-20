В Челябинске продажи комнатных растений выросли на 21%

Чаще всего южноуральцы покупают розмарин, драцены и кротоны

Практически 82% челябинцев держат у себя дома частичку природы. За год продажи комнатных растений в городе выросли на 21%. Аналитики «Авито» провели опрос и выяснили, зачем людям такое хобби и какие виды растений уже стоят на подоконниках южноуральцев.

Чаще всего челябинцы покупают розмарин (+803%), драцены (+33%) и кротоны (+53%). Также 6 из 10 южноуральцев старше 45 выращивают дома орхидеи, спатифиллумы, розы или другие подобные цветы. У молодежи пользуются спросом экзотичные виды — мхи и бонсаи (18%).

В основном комнатные растения заводят для создания уютной атмосферы и украшения интерьера. Некоторые челябинцы выращивают лечебные или кулинарные травы. Части опрошенных растения отдали родственники или подарили близкие. Также респонденты отвечали, что дома стоят растения, потому что «они нравятся маме или жене».

Отказываться от комнатной растительности жители города вынуждены из-за аллергии и домашних животных.

Большинство опрошенных (62%) планируют в дальнейшем расширять коллекцию растений. А 20% собираются создать вертикальный сад или комнатный оазис.