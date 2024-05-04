В Челябинске продают зонт за 23 тысячи рублей

Это самое дорогое устройство среди предложений

Сегодня, 4 мая, отмечается День рождения складного зонтика. Изобретен он был более трехсот лет назад. Изначально этот аксессуар защищал белую кожу аристократов от солнечных лучей, и позволить себе зонтики могла только знать. Сейчас же зонты используют чаще как средство защиты не от солнца, а от дождя. Доступны они всем. Но есть и такие экземпляры, которые стоят не одну десятку тысяч рублей. Например, житель Челябинска продает на одном из популярных сервисов зонт Mercedes AMG за 23 тысячи рублей.

В объявлении челябинец сообщает, что вещь оригинальная и была приобретена в Сочи в 2020 году на выступлениях гонок «Формула 1». Снаружи зонт черный, внутри — серебристого цвета. В описании также указано, что зонт новый с этикеткой.





Примечательно, что подобные зонты на официальном сайте компании Mercedes стоят в пределах 6-8 тысяч рублей. Почему владелец брендовой вещи оценил его именно в такую цену — загадка.